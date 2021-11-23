Эксперт: В России завершается четвертая волна COVID-19

По словам Исаева, четвертая волна COVID-19 в России началась в начале осени, а ее пик наблюдался в октябре.

По состоянию на 22 ноября в России число заразившихся коронавирусом за сутки составило 35 тысяч 681 человек. Умер - 1 тысяча 241 гражданин, выздоровели – 28 тысяч 713 граждан.