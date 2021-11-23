Эксперт: В России завершается четвертая волна COVID-19
В России завершается четвертая волна COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.
Он рассказал, что окончание самой короткой волны подтверждают данные ПЦР-тестирования, отметив, что ее завершение определяется по отношению количества положительных проб к общему числу анализов.
По словам Исаева, четвертая волна COVID-19 в России началась в начале осени, а ее пик наблюдался в октябре.
По состоянию на 22 ноября в России число заразившихся коронавирусом за сутки составило 35 тысяч 681 человек. Умер - 1 тысяча 241 гражданин, выздоровели – 28 тысяч 713 граждан.
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Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
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