Эксперт: В России завершается четвертая волна COVID-19

В России завершается четвертая волна COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

Он рассказал, что окончание самой короткой волны подтверждают данные ПЦР-тестирования, отметив, что ее завершение определяется по отношению количества положительных проб к общему числу анализов.

Названы признаки полного выздоровления от коронавируса

По словам Исаева, четвертая волна COVID-19 в России началась в начале осени, а ее пик наблюдался в октябре.

По состоянию на 22 ноября в России число заразившихся коронавирусом за сутки составило 35 тысяч 681 человек. Умер - 1 тысяча 241 гражданин, выздоровели – 28 тысяч 713 граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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