Песков предложил уехавшим из России в Израиль релокантам вернуться домой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос, грозит ли что-либо уехавшим из страны после начала СВО гражданам, которые захотят вернуться, он указал, что «родина гражданам угрожать не может».

«Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?», - поинтересовался представитель Кремля.

Также он отказался говорить конкретно об Анатолии Чубайсе или Аркадии Воложе, отметив, что речь идёт о гражданах РФ «в целом».

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы России и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильРоссияДмитрий Песков

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