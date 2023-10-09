Песков предложил уехавшим из России в Израиль релокантам вернуться домой

Отвечая на вопрос, грозит ли что-либо уехавшим из страны после начала СВО гражданам, которые захотят вернуться, он указал, что «родина гражданам угрожать не может».

«Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?», - поинтересовался представитель Кремля.

Также он отказался говорить конкретно об Анатолии Чубайсе или Аркадии Воложе, отметив, что речь идёт о гражданах РФ «в целом».



Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы России и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

