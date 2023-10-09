Песков предложил уехавшим из России в Израиль релокантам вернуться домой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, грозит ли что-либо уехавшим из страны после начала СВО гражданам, которые захотят вернуться, он указал, что «родина гражданам угрожать не может».
«Граждане РФ живут во многих странах мира. И РФ - это их родина. Как родина может угрожать?», - поинтересовался представитель Кремля.
Также он отказался говорить конкретно об Анатолии Чубайсе или Аркадии Воложе, отметив, что речь идёт о гражданах РФ «в целом».
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы России и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru