Песков предложил поинтересоваться у ФСИН условиями содержания Навального в колонии

По его словам, данным вопросом должна заниматься Федеральная служба исполнения наказаний, а не администрация главы государства.

Телеканал взял интервью у двух бывших заключенных, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным во второй исправительной колонии во Владимирской области, в Покрове.

Они, в частности, утверждали, что оппозиционер находится в полной изоляции, кроме того, на него оказывается психологическое давление. Распоряжение всем заключённым исключить общение с Навальным было «спущено сверху», утверждали собеседники издания.

