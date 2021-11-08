Песков предложил поинтересоваться у ФСИН условиями содержания Навального в колонии
Кремль не считает нужным проверять в каких условиях содержится в колонии Алексей Навальный после недавнего материала на эту тему телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Такой комментарий на встрече с журналистами дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, данным вопросом должна заниматься Федеральная служба исполнения наказаний, а не администрация главы государства.
Телеканал взял интервью у двух бывших заключенных, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным во второй исправительной колонии во Владимирской области, в Покрове.
Они, в частности, утверждали, что оппозиционер находится в полной изоляции, кроме того, на него оказывается психологическое давление. Распоряжение всем заключённым исключить общение с Навальным было «спущено сверху», утверждали собеседники издания.
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