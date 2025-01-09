Песков пожелал режиссеру Кеосаяну скорейшего выздоровления

«Это мой друг, сейчас он болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», - заявил он.

Представитель Кремля добавил, что считает данный вопрос личным, поэтому не намерен обсуждать его в рамках конференц-кола.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у её супруга Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, «давным-давно очень больное сердце», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

