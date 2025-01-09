Песков пожелал режиссеру Кеосаяну скорейшего выздоровления
9 января 202513:39
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами выразил поддержку кинорежиссёру и телеведущему Тиграну Кеосаяну.
«Это мой друг, сейчас он болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», - заявил он.
Представитель Кремля добавил, что считает данный вопрос личным, поэтому не намерен обсуждать его в рамках конференц-кола.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у её супруга Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, «давным-давно очень больное сердце», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru