Песков пожелал режиссеру Кеосаяну скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами выразил поддержку кинорежиссёру и телеведущему Тиграну Кеосаяну.

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому

«Это мой друг, сейчас он болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», - заявил он.

Представитель Кремля добавил, что считает данный вопрос личным, поэтому не намерен обсуждать его в рамках конференц-кола.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у её супруга Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, «давным-давно очень больное сердце», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньДмитрий ПесковТигран Кеосаян

Горячие новости

Все новости

партнеры