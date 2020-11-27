Песков пояснил, почему Путин не носит маску
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча с Путиным не является «массовым безконтрольным общением», сообщает ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что в Сарове были приняты все необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента, поэтому участники мероприятий не соблюдали социальную дистанцию, а также были без масок, в том числе глава государства.
Песков не стал уточнять, о какие именно меры принимались, но согласился с тем, что личный пример, безусловно, важен. «В случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера
В ходе поездки в Саров Путин планировал осмотреть разработки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, сообщает RT. Комментируя поездку Песков отметил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту вернуться в более активный график командировок.
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