Песков пояснил, почему Путин не носит маску

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча с Путиным не является «массовым безконтрольным общением», сообщает ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что в Сарове были приняты все необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента, поэтому участники мероприятий не соблюдали социальную дистанцию, а также были без масок, в том числе глава государства.

Песков не стал уточнять, о какие именно меры принимались, но согласился с тем, что личный пример, безусловно, важен. «В случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

В ходе поездки в Саров Путин планировал осмотреть разработки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, сообщает RT. Комментируя поездку Песков отметил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту вернуться в более активный график командировок.