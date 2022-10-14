Песков посоветовал обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами

Комментируя сообщения об «облавах» в Москве и Санкт-Петербурге он отметил, что необходимо задавать вопросы военкомам, не исключено, что речь действительно идёт об уклонистах.

«Если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идёт о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что за соблюдение законности отвечает прокуратура, поэтому следует обращаться с вопросами к этому ведомству.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников, сообщает RT.

