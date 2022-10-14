Песков посоветовал обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все случаи вручения повесток на улицах и в метро необходимо проверять отдельно, сообщает РИА Новости.
Комментируя сообщения об «облавах» в Москве и Санкт-Петербурге он отметил, что необходимо задавать вопросы военкомам, не исключено, что речь действительно идёт об уклонистах.
«Если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идёт о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», - подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что за соблюдение законности отвечает прокуратура, поэтому следует обращаться с вопросами к этому ведомству.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Сотрудники военкомата задержали российского пилота прямо перед вылетом
- Медведев назвал использование беспилотников в СВО насущной необходимостью
- Минобороны: женщин не призывают в рамках частичной мобилизации
- Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»
- Россия переориентирует поставки нефти в Азию, Африку и Латинскую Америку
- Путин заявил, что Россия действует «правильно и своевременно»
- Песков посоветовал обращаться в Генпрокуратуру в случае облавы военкомами
- Путин: необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет
- Глава Еврокомиссии оконфузилась на саммите в Праге
- В Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru