Песков подтвердил приезд Путина в Кремль вечером в воскресенье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о приезде Владимира Путина в Кремль вечером в воскресенье, 1 марта. Видео проезда автомобильного кортежа главы государства ранее было опубликовано в интернете.

Как пояснил официальный представитель Кремля, такой выбор времени российским лидером зависит от рабочего графика. Путин отдаёт предпочтение вечернему времени, поскольку движение транспорта уже не такое плотное, и нет необходимости доставлять дополнительный дискомфорт автомобилистам при перекрытии пути движения кортежа, рассказал Песков.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 апреля президент должен принять в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Далее запланированы рутинные рабочие мероприятия, добавил Песков.

