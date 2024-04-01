Песков подтвердил приезд Путина в Кремль вечером в воскресенье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о приезде Владимира Путина в Кремль вечером в воскресенье, 1 марта. Видео проезда автомобильного кортежа главы государства ранее было опубликовано в интернете.
Как пояснил официальный представитель Кремля, такой выбор времени российским лидером зависит от рабочего графика. Путин отдаёт предпочтение вечернему времени, поскольку движение транспорта уже не такое плотное, и нет необходимости доставлять дополнительный дискомфорт автомобилистам при перекрытии пути движения кортежа, рассказал Песков.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 1 апреля президент должен принять в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Далее запланированы рутинные рабочие мероприятия, добавил Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru