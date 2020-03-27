Песков подтвердил, что посетил вечеринку, где побывал зараженный Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приходил на светское мероприятии по случаю дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, где также побывал Лев Лещенко, инфицированный коронавирусом. Однако представитель Кремля утверждает, что не пересекался там с певцом.

Как рассказал Песков на брифинге для журналистов, он вообще не видел Народного артиста России на этой вечеринке. Пресс-секретарь главы государства предположил, что к тому времени артист, видимо, уже покинул мероприятие, передает ТАСС.

Ранее ведущая Ксения Собчак сообщила в соцсетях о панике в тусовке шоу-бизнеса, поскольку многие звёзды отметились 13 марта на дне рождения Аллы Крутой, куда приходил Лев Лещенко, госпитализированный на этой неделе с пневмонией в медцентр в Коммунарке.

Главный врач этой больницы сегодня официально подтвердил, что заболевание певца вызвано коронавирусной инфекцией. Предположительно, 78-летний Лев Лещенко мог заразиться во время недавних гастролей в Новом свете. В эту же клинику с подозрением на COVID-19 госпитализирован 60-летний композитор Игорь Николаев.

