Песков поддержал сборную России после вылета с Евро-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что россияне все равно любят сборную и будут за нее болеть в любом случае.

Так представитель Кремля прокомментировал поражение российской сборной в матче с Данией. Сборная России проиграла Дании 1:4 и вылетела с Евро-2020 с последнего места в группе. В целом на турнире у россиян – два крупных поражения и одна победа над финнами (1:0).

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По его словам, спорт устроен так, что ты либо выигрываешь, либо проигрываешь, рассуждения здесь излишни.

В свою очередь, футбольные эксперты и звездные болельщики сборной не стеснялись в выражениях, реагируя на разгромное поражение сборной России от Дании на «Евро-2020».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЧемпионат Европы 2020
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