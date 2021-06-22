Песков поддержал сборную России после вылета с Евро-2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что россияне все равно любят сборную и будут за нее болеть в любом случае.



Так представитель Кремля прокомментировал поражение российской сборной в матче с Данией. Сборная России проиграла Дании 1:4 и вылетела с Евро-2020 с последнего места в группе. В целом на турнире у россиян – два крупных поражения и одна победа над финнами (1:0).