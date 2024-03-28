Песков: Планов блокировать Telegram в России нет

Как отметил представитель Кремля, российская сторона ожидала бы «большего внимания» от создателя мессенджера Павла Дурова.

«Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос... на глазах у нашего поколения... все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — подчеркнул Песков.

Telegram занимает четвертое место в рейтинге наиболее популярных в России интернет-площадок, напоминает телеканал «360». По итогам декабря прошлого года доля пользователей мессенджера достигла почти половины населения страны, среднесуточный охват сервиса составил 47%.

