Песков: Планов блокировать Telegram в России нет
Блокировать мессенджер Telegram в России не планируют, однако факт применения сервиса террористами для обмена информацией требует внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Telegram-канал SHOT.
Как отметил представитель Кремля, российская сторона ожидала бы «большего внимания» от создателя мессенджера Павла Дурова.
«Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос... на глазах у нашего поколения... все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — подчеркнул Песков.
Telegram занимает четвертое место в рейтинге наиболее популярных в России интернет-площадок, напоминает телеканал «360». По итогам декабря прошлого года доля пользователей мессенджера достигла почти половины населения страны, среднесуточный охват сервиса составил 47%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru