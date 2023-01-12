СМИ: сбежавший из воинской части в Москве солдат оказался телефонным террористом
Солдат по фамилии Афонин, якобы сбежавший из воинской части, оказался телефонным террористом, сообщает Telegram-канал Mash.
Сначала канал рассказал, что из воинской части в Москве якобы сбежал солдат, вооружённый автоматом и гранатами.
Позже Mash обновил собственный пост, указав, что речь идёт о мужчине, который позвонил в столичную полицию и заявил, что сбежал из воинской части, пообещав устроить стрельбу. В настоящее время идёт розыск звонившего.
Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в своём Telegram-канале постановление о возбуждении уголовного дела против мобилизованного жителя Якутии, который отказался ехать в зону СВО, а после того, как ему стали угрожать расправой и уголовной ответственностью, сбежал из части через дыру в заборе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Склад горит в центре Красноярска на площади в гектар. Видео
- Мемуары принца Гарри установили рекорд по скорости продаж
- Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова
- СМИ: саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Месси 330 млн евро в год
- Афганистан просит РФ развивать совместную торговлю
- Представитель ЕК поддержал решение Эстонии конфисковать российские активы
- В РФ не согласны с позицией Турции по «мирному» плану Зеленского
- В отношении «Новой газеты» составили протокол по статье о дискредитации армии РФ
- СМИ: сбежавший из воинской части в Москве солдат оказался телефонным террористом
- Песков: Назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru