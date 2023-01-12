СМИ: сбежавший из воинской части в Москве солдат оказался телефонным террористом

Сначала канал рассказал, что из воинской части в Москве якобы сбежал солдат, вооружённый автоматом и гранатами.

Позже Mash обновил собственный пост, указав, что речь идёт о мужчине, который позвонил в столичную полицию и заявил, что сбежал из воинской части, пообещав устроить стрельбу. В настоящее время идёт розыск звонившего.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в своём Telegram-канале постановление о возбуждении уголовного дела против мобилизованного жителя Якутии, который отказался ехать в зону СВО, а после того, как ему стали угрожать расправой и уголовной ответственностью, сбежал из части через дыру в заборе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».