СМИ: сбежавший из воинской части в Москве солдат оказался телефонным террористом

Солдат по фамилии Афонин, якобы сбежавший из воинской части, оказался телефонным террористом, сообщает Telegram-канал Mash.

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Сначала канал рассказал, что из воинской части в Москве якобы сбежал солдат, вооружённый автоматом и гранатами.

Позже Mash обновил собственный пост, указав, что речь идёт о мужчине, который позвонил в столичную полицию и заявил, что сбежал из воинской части, пообещав устроить стрельбу. В настоящее время идёт розыск звонившего.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в своём Telegram-канале постановление о возбуждении уголовного дела против мобилизованного жителя Якутии, который отказался ехать в зону СВО, а после того, как ему стали угрожать расправой и уголовной ответственностью, сбежал из части через дыру в заборе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваПолицияТелефонный Терроризм
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