Песков ответил на закрытие издания VTimes после признания его иноагентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закрытие признанного иноагентом издания VTimes. Он выразил уверенность, что журналисты, работавшие в нем, найдут себе работу в других СМИ.

«СМИ, особенно наши новые средства массовой информации, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянных процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналисты, коллективы прекращают свою работу, но с другой стороны, мы не сомневаемся, что журналисты найдут себе место в других журналистских коллективах», - цитирует РИА Новости Пескова в кулуарах ПМЭФ-2021.