Песков ответил на закрытие издания VTimes после признания его иноагентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закрытие признанного иноагентом издания VTimes. Он выразил уверенность, что журналисты, работавшие в нем, найдут себе работу в других СМИ.

«СМИ, особенно наши новые средства массовой информации, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянных процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналисты, коллективы прекращают свою работу, но с другой стороны, мы не сомневаемся, что журналисты найдут себе место в других журналистских коллективах», - цитирует РИА Новости Пескова в кулуарах ПМЭФ-2021.

Суд отклонил иск Meduza об оспаривании статуса СМИ-иноагента

Издание VTimes объявило в Telegram-канале о прекращении работы с 12 июня. 14 мая Минюст внес фонд Stichting 2 Oktober, администратора сайта vtimes.iо, в реестр СМИ-иноагентов. Издание появилось в июле прошлого года бывшими сотрудниками «Ведомостей», которые ушли оттуда после назначения нового главного редактора Андрея Шмарова.

Ранее сегодня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Meduza, пытавшегося оспорить включение в реестр СМИ-иноагентов. Ранее Минюст РФ признал это издание СМИ, выполняющим функции иностранного агента.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры