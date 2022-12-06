Песков ответил на вопрос об ограничении празднования Нового года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо циркулярах, связанных с ограничениями празднования Нового года, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов он не исключил наличие «превалирующей точки зрения», которая «доводится соответствующими подразделениями администрации».

«Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации... Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел», - сказал Песков журналистам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин. заявил, что встреча Нового года в столице будет посвящена военным, находящимся в зоне спецоперации, и работникам ОПК, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияДмитрий ПесковНовый Год
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