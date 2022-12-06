Песков ответил на вопрос об ограничении празднования Нового года

Отвечая на вопрос журналистов он не исключил наличие «превалирующей точки зрения», которая «доводится соответствующими подразделениями администрации».

«Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации... Но мне неизвестно, чтобы это были стандартные циркуляры. Я таких не видел», - сказал Песков журналистам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин. заявил, что встреча Нового года в столице будет посвящена военным, находящимся в зоне спецоперации, и работникам ОПК, сообщает RT.

