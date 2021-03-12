Песков ответил на сообщения о влиянии силовиков на президента
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков прокомментировал сообщения иностранных СМИ о влиянии силовиков на Владимира Путина.
Ранее Financial Times сообщила, что массовые задержания и уголовные преследования сторонников оппозиции в последние несколько месяцев связаны с усилением влияния силовиков на Путина.
Песков заявил, что у источников западных СМИ, включая Financial Times, «понизилась квалификация специалистов по нашей стране».
Пресс-секретарь президента добавил, что готов терпеливо рассказывать и объяснять желающим реальную ситуацию в России. По его словам, заявления иностранных СМИ очень часто не имеют ничего общего с реальностью.
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