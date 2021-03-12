Песков сообщил о росте атак на сайт Кремля

Количество кибератак злоумышленников на сайт Кремля за последнее время выросло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это», - сказал официальный представитель Кремля.

В России около 40 компаний стали жертвами хакеров из-за уязвимости в ПО Microsoft

Ранее сообщалось, что США планируют в течение трех недель совершить кибератаки на системы, связанные с российскими властями.

Отмечается, что об этих атаках станет известно российскому руководству, не внешнему миру.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ХакерыАтакаКремль
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