Песков ответил на слова Харрис о том, что «Путин съест Трампа»

Так он прокомментировал слова вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе предвыборных дебатов сказала кандидату от Республиканской партии Доналду Трампу, что Путин «съел бы вас на обед».

«Путин не ест людей», — указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин может встретиться с избранным президентом США Трампом до инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

