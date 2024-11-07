Песков ответил на слова Харрис о том, что «Путин съест Трампа»

Президент РФ Владимир Путин не ест людей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков опроверг данные о том, что Путин неформально поздравил Трампа с победой

Так он прокомментировал слова вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе предвыборных дебатов сказала кандидату от Республиканской партии Доналду Трампу, что Путин «съел бы вас на обед».

«Путин не ест людей», — указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин может встретиться с избранным президентом США Трампом до инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры