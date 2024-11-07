Песков ответил на слова Харрис о том, что «Путин съест Трампа»
7 ноября 202419:23
Президент РФ Владимир Путин не ест людей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова вице-президента США Камалы Харрис, которая в ходе предвыборных дебатов сказала кандидату от Республиканской партии Доналду Трампу, что Путин «съел бы вас на обед».
«Путин не ест людей», — указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин может встретиться с избранным президентом США Трампом до инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru