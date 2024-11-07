Песков опроверг данные о том, что Путин неформально поздравил Трампа с победой

Ранее ряд СМИ сообщили, что Владимир Путин и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы «через знакомых» поздравили Трампа с победой на выборах. Сообщалось, что неформальное поздравление было якобы направлено по линии МИД России.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что Трамп набрал 277 голосов, для победы необходимо минимум 270.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах, передает «Радиоточка НСН».

