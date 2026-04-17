Песков отверг утверждения блогеров, что докладывают о происходящем Путину
17 апреля 202615:32
Заявления блогеров о том, что президенту РФ Владимиру Путину не всё докладывают о происходящем, неверны. Как пишет RT, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер получает полную информацию по повестке дня.
«Путин - глава государства, его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов», - заключил он.
Ранее Песков отказался от дальнейших дискуссий по теме видеобращения блогера Виктори и Бони, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Прощание в кредит: Средний чек на похороны снизился
- Песков отверг утверждения блогеров, что докладывают о происходящем Путину
- Россиянам рассказали, где можно встретить поддельные QR-коды оплаты
- Песков: Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном
- Песков отказался от дальнейших обсуждений видеообращения Бони
- В Госдуме заявили, что решение об ударах по Европе из-за дронов ВСУ уже принято
- Психолог рассказала, как утешить человека при потере близкого
- Трубопровод был поврежден в Туапсе при атаке украинских дронов
- Клинический психолог объяснила, почему нужно откладывать деньги на похороны
- Центр похоронных услуг опроверг, что кремация дешевле погребения