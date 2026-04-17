Песков отверг утверждения блогеров, что докладывают о происходящем Путину

Заявления блогеров о том, что президенту РФ Владимиру Путину не всё докладывают о происходящем, неверны. Как пишет RT, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: В Кремле обратили внимание на обращение Виктории Бони

По его словам, российский лидер получает полную информацию по повестке дня.

«Путин - глава государства, его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов», - заключил он.

Ранее Песков отказался от дальнейших дискуссий по теме видеобращения блогера Виктори и Бони, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерПрезидент РФВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры