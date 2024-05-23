Песков отверг «кампанейщину» в уголовных делах чиновников Минобороны

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что череду уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников министерства обороны России нельзя назвать «кампанейщиной». По его словам, борьба с коррупцией планомерно ведется во всех ведомствах и на всех уровнях.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал по просьбе представителей СМИ уголовные дела, фигурантами которых в последнее время становятся чиновники оборонного ведомства после перехода Сергея Шойгу на пост Секретаря Совета Безопасности РФ,