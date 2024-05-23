Песков отверг «кампанейщину» в уголовных делах чиновников Минобороны
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что череду уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников министерства обороны России нельзя назвать «кампанейщиной». По его словам, борьба с коррупцией планомерно ведется во всех ведомствах и на всех уровнях.
Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал по просьбе представителей СМИ уголовные дела, фигурантами которых в последнее время становятся чиновники оборонного ведомства после перехода Сергея Шойгу на пост Секретаря Совета Безопасности РФ,
По словам Пескова, борьба с коррупцией - это последовательная работа, а не кампания. «Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» представителя Кремля.
Ранее сегодня стало известно об аресте очередного военного чиновника. В СИЗО отправлен начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. До этого были арестованы начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, замминистра обороны Тимур Иванов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru