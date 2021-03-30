Песков оценил возможность запрета иностранных интернет-платформ в РФ
Выступать за полный запрет зарубежных интернет-ресурсов в России глупо, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
Представитель Кремля рассчитывает, что подобной жесткой меры не потребуется.
«Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», — отметил Песков.
Пресс-секретарь главы государства считает, что в интернете необходимы «общие правила игры для всех», и зарубежные сервисы должны придерживаться норм и правил страны.
Президент России Владимир Путин в феврале на встрече с редакторами СМИ страны заявил, что отключение иностранных интернет-сервисов возможно при «враждебных действиях» против РФ. Однако глава государства подчеркнул, что никто не намерен искусственно создавать препятствия для российских пользователей.
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