Песков оценил возможность запрета иностранных интернет-платформ в РФ

Представитель Кремля рассчитывает, что подобной жесткой меры не потребуется.

«Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства считает, что в интернете необходимы «общие правила игры для всех», и зарубежные сервисы должны придерживаться норм и правил страны.



Президент России Владимир Путин в феврале на встрече с редакторами СМИ страны заявил, что отключение иностранных интернет-сервисов возможно при «враждебных действиях» против РФ. Однако глава государства подчеркнул, что никто не намерен искусственно создавать препятствия для российских пользователей.

