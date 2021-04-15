Песков оценил внутрироссийский спрос на вакцинацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на вакцинацию в России «будет повышаться», сообщает RT.

Представитель Кремля отметил, что пока спрос «оставляет желать лучшего».

«Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Всё-таки он постепенно повышается», - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что 14 апреля Владимир Путин получил второй компонент вакцины от коронавируса и чувствует себя хорошо.

