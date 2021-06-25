Песков оценил ситуацию с задержанием жителей, записывающих обращение на «прямую линию»

В ходе беседы журналисты задали вопрос о ситуации в Перми, где местные жители, выступающие против застройки стадиона, решили записать видеообращение президенту. После чего к активистам присоединились и другие граждане – 20 человек. Позже три человека были задержаны, так как правоохранительные органы посчитали собрание несанкционированным митингом, сообщает РБК.

Песков отметил, что президент уже готовится к прямой линии, возможно, продолжит работать над этим и в выходные, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что во время мероприятия главе государства будет помогать соведущие, которые сейчас также ведут подготовку.

