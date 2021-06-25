Песков оценил ситуацию с задержанием жителей, записывающих обращение на «прямую линию»

В Кремле не допускают, что полиция может задержать жителей, которые записывают обращение на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, за якобы участие в несанкционированном митинге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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В ходе беседы журналисты задали вопрос о ситуации в Перми, где местные жители, выступающие против застройки стадиона, решили записать видеообращение президенту. После чего к активистам присоединились и другие граждане – 20 человек. Позже три человека были задержаны, так как правоохранительные органы посчитали собрание несанкционированным митингом, сообщает РБК.

Песков отметил, что президент уже готовится к прямой линии, возможно, продолжит работать над этим и в выходные, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что во время мероприятия главе государства будет помогать соведущие, которые сейчас также ведут подготовку.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром ПутинымДмитрий Песков
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