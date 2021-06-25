«Кто будет подписывать документы?». Песков удивлен санкциями Киева в отношении Миллера

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удивлен украинскими санкциями в отношении главы «Газпрома» Алексея Миллера на фоне желания договориться с Россией по газу.

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«Кто будет подписывать документы?», - задался вопросом пресс-секретарь президента РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ о введении специальных экономических и других санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, передает RT. В их числе глава «Газпрома» Алексей Миллер.


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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:СанкцииГазпромДмитрий Песков
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