«Кто будет подписывать документы?». Песков удивлен санкциями Киева в отношении Миллера
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удивлен украинскими санкциями в отношении главы «Газпрома» Алексея Миллера на фоне желания договориться с Россией по газу.
«Кто будет подписывать документы?», - задался вопросом пресс-секретарь президента РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал указ о введении специальных экономических и других санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, передает RT. В их числе глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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