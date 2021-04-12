Песков оценил публикацию NYT об избыточной смертности в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает критерии, на основе которых издание New York Times сделало выводы о лидерстве России по показателям избыточной смертности в мире во время пандемии, сообщает РИА Новости.
По его словам, Росстат, на который ссылается газета, не публикует данные по США и по другим странам.
«Я не знаю, как они Росстатом руководствуются... Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям», - отметил представитель Кремля.
Ране Песков заявил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет «постковидным», сообщает RT. Пресс-секретарь главы государства добавил, что речь будет идти о предстоящем развитии.
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