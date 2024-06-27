Песков оценил призыв Кадырова мстить родственникам террористов

Бороться террористами следует максимально жёстко. Так на вопрос Газеты.Ru ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя призыв Рамзана Кадырова мстить родственникам террористов, он указал, что глава Чечни говорил о тех, «кто попустительствует терроризму», а значит «прямо или косвенно, вовлечен в террористическую деятельность».

«Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жёсткой», — заключил представитель Кремля.

Ранее Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан, и указал, что следует наказать род, если есть подозрения на терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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