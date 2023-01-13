Песков оценил предложение о конфискации имущества у покинувших Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию Life заявил, что уехавшие из страны остаются гражданами России.
Отвечая на вопрос о предложении лишать таких россиян имущества он отметил, что «это очень сложная тема» и в данной ситуации нельзя открывать «ящики Пандоры».
«Здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, за уехавших надо бороться и властям следует делать так, чтобы те, «которые не являются нашими врагами», захотели вернуться.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «уехавшие негодяи» продолжают зарабатывать в России и в то же время публично «льют грязь» на страну, поэтому наказание для лиц, поддерживающих нацистов и оскорбляющих РФ и российских военных, следует ужесточить и дополнить пунктом о конфискации имущества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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