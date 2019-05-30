Песков отреагировал на данные о недоступности для россиян ряда товаров

Ранее НСН, ссылаясь на данные холдинга «Ромир», сообщала, что среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни. В среднем запрос за год вырос на 2,1 тысячи рублей или на 3%. Также социологи выяснили, что каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тысяч рублей, каждой десятой - 30-45 тысяч.

При этом 2% наших соотечественников могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20-30 тысяч рублей, а один процент - при менее 20 тысячах рублей.

