Песков отреагировал на данные о недоступности для россиян ряда товаров
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния жителей России и знает, как его повысить. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что почти половине наших соотечественников (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. При этом товары длительного потребления, к которым относится, к примеру, мебель, техника и гаджеты, им недоступны, подчёркивает РЕН ТВ.
Ранее НСН, ссылаясь на данные холдинга «Ромир», сообщала, что среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни. В среднем запрос за год вырос на 2,1 тысячи рублей или на 3%. Также социологи выяснили, что каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тысяч рублей, каждой десятой - 30-45 тысяч.
При этом 2% наших соотечественников могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20-30 тысяч рублей, а один процент - при менее 20 тысячах рублей.
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