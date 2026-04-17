В Госдуме заявили, что решение об ударах по Европе из-за дронов ВСУ уже принято

Решение о возможных ударах российской армии по местам производства беспилотников для Украины в Европе, вероятно, уже принято. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, принимать окончательное решение должен Верховный главнокомандующий, и когда он сочтёт нужным, «тогда и будут удары».

«До этого может дойти», - подчеркнул Колесник.

Парламентарий добавил, что Россия не может позволить, чтобы летальное оружие шло из европейских стран на Украину.

Ранее Минобороны РФ опубликовало список производителей беспилотных летательных аппаратов в ряде стран Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
