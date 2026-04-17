Песков: Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Россия приветствует решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва надеется, что сторонам удастся избежать повторения боевых действий.

«Что за эти дни... действительно удастся выйти на договорённости, которые позволят избежать повторения боевых столкновений», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о 10-дневном перемирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
