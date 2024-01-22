Песков отказался комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки

По его словам, сначала народные избранники должны завершить свою работу.

«Там ещё предстоит пройти определённые итерации законопроекту, поэтому пока считаем это преждевременным... было бы некорректно нам что-то говорить», - заключил представитель Кремля.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

