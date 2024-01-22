Песков отказался комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока над законопроектом про конфискацию имущества за фейки о Вооруженных силах РФ работают депутаты комментировать эту тему некорректно, сообщает РИА Новости.
По его словам, сначала народные избранники должны завершить свою работу.
«Там ещё предстоит пройти определённые итерации законопроекту, поэтому пока считаем это преждевременным... было бы некорректно нам что-то говорить», - заключил представитель Кремля.
Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакерская группировка Killnet займется заказными взломами
- Более 230 тысяч публикаций заблокировал Роскомнадзор с начала СВО
- Песков отказался комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки
- МВД Грузии: Покинувших страну россиян больше, чем приехавших
- Следствие попросит заключить Блиновскую под стражу
- Диетолог Селезнева назвала колбасы, белый хлеб и пиво «мусорными» продуктами
- Суд заочно арестовал блогера Шпака
- Управделами президента РФ приобрело 105 Lada Vesta для чиновников
- Число семей с тремя и более детьми в России за пять лет выросло на 27%
- «Не желала Татарскому смерти»: Трепова не признала вину в теракте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru