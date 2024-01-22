Песков отказался комментировать законопроект о конфискации имущества за фейки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока над законопроектом про конфискацию имущества за фейки о Вооруженных силах РФ работают депутаты комментировать эту тему некорректно, сообщает РИА Новости.

СК поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

По его словам, сначала народные избранники должны завершить свою работу.

«Там ещё предстоит пройти определённые итерации законопроекту, поэтому пока считаем это преждевременным... было бы некорректно нам что-то говорить», - заключил представитель Кремля.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФейкКонфискацияДмитрий ПесковЗаконопроект

Горячие новости

Все новости

партнеры