Песков отказался комментировать задержание экс-заместителей Чубайса

По его словам, проводятся следственные действия, которые Кремль не может комментировать.

«Это следственные действия, мы не можем их комментировать», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Следственном департаменте МВД России заявили о задержании трёх бывших топ-менеджеров «Роснано» по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».