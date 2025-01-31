Песков отказался комментировать задержание экс-заместителей Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать задержание экс-заместителей бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, проводятся следственные действия, которые Кремль не может комментировать.

«Это следственные действия, мы не можем их комментировать», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Следственном департаменте МВД России заявили о задержании трёх бывших топ-менеджеров «Роснано» по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеРоснаноДмитрий Песков

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