Песков отказался комментировать публикацию отчета по крушению самолета в Актау
Опубликованный Минтрансом Казахстана отчёт по расследованию катастрофы самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау является предварительным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в России будут изучать документ, однако комментировать его невозможно.
«Наше соответствующее ведомство... с должным вниманием будет изучать отчёт. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно», - заключил представитель Кремля.
Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Погибли 38 человек
Ранее стало известно, что в предварительном отчёте говорится о многочисленных отверстиях, которые были обнаружены специалистами в ходе первоначального осмотра корпуса упавшего близ Актау самолёта «Азербайджанских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru