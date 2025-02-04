Экипаж разбившегося в Актау лайнера AZAL сообщал об ударе и взрыве

В опубликованном Минтрансом Казахстана предварительном отчете о расследовании причин крушения содержится расшифровка переговоров экипажа между собой, а также с диспетчерами.

Согласно данным речевого самописца, изначально пилот проинформировал о столкновении с птицами и взрыве кресел.

«Значит, а, был удар сильный, задние кресла там говорит взорвались, бортпроводница доложила», - сообщал экипаж, слова которого приводятся в отчёте.

Затем пилот указал на потерю управления и отказе гидравлики, после чего, запросив погоду в Махачкале и в Ростове, объявил о решении уходить в Актау.

Ранее стало известно, что в предварительном отчёте говорится о многочисленных отверстиях, которые были обнаружены специалистами в ходе первоначального осмотра корпуса упавшего близ Актау самолёта «Азербайджанских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

