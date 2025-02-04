Экипаж разбившегося в Актау лайнера AZAL сообщал об ударе и взрыве
Экипаж разбившегося близ Актау лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) сообщал об ударе и взрыве в районе задних кресел.
В опубликованном Минтрансом Казахстана предварительном отчете о расследовании причин крушения содержится расшифровка переговоров экипажа между собой, а также с диспетчерами.
Согласно данным речевого самописца, изначально пилот проинформировал о столкновении с птицами и взрыве кресел.
«Значит, а, был удар сильный, задние кресла там говорит взорвались, бортпроводница доложила», - сообщал экипаж, слова которого приводятся в отчёте.
Затем пилот указал на потерю управления и отказе гидравлики, после чего, запросив погоду в Махачкале и в Ростове, объявил о решении уходить в Актау.
Ранее стало известно, что в предварительном отчёте говорится о многочисленных отверстиях, которые были обнаружены специалистами в ходе первоначального осмотра корпуса упавшего близ Актау самолёта «Азербайджанских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru