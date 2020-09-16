Песков отказался говорить о вакцинировании Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, делал ли Владимир Путин прививку против коронавируса. По словам представителя Кремля, глава государства сам проинформирует об этой теме, передает ТАСС.

«Если и когда он захочет, он об этом сообщит», - отреагировал Песков на вопрос во время пресс-брифинга. Ранее российский лидер сообщил о том, что одна из двух его дочерей приняла участие в вакцинировании от COVID-19. Об этом Путин поведал 11 августа, когда была зарегистрирована первая с мире отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V».

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Светлана Сметанина, занимающая должность главного врача Инфекционной клинической больницы №1, заявила сегодня, что уровень антител после прививки от коронавируса в несколько раз выше, чем у переболевших COVID-19, передает РИА ФАН.

