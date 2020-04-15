Песков: Отдельного обращение Путина к россиянам не планируется

Напомним, ранее в отдельном обращении к россиянам Владимир Путин заявил о безальтернативности режима самоизоляции на данный момент.

«Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», - заявил глава государства. По его словам, именно от дисциплины и ответственности граждан зависит перелом в борьбе с инфекцией.

Режим самоизоляции введён практически во всех регионах России на фоне нерабочего периода, объявленного в стране с 28 мая по 30 апреля. Эта мера рассматривается как способ сдержать распространение COVID-19. По оценкам вирусологов, пик заболеваемости ожидается в начале мая.

