Песков: Отдельного обращение Путина к россиянам не планируется

Отдельного обращения Владимира Путина к россиянам не запланировано. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что выступление президента состоится перед совещанием с членами правительства. Представитель Кремля уточнил, что мероприятие состоится после 15:00 и пройдет в режиме видеоконференции, подчеркивает Утро.ру.

Путин снова обратится к гражданам России

Напомним, ранее в отдельном обращении к россиянам Владимир Путин заявил о безальтернативности режима самоизоляции на данный момент.

«Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», - заявил глава государства. По его словам, именно от дисциплины и ответственности граждан зависит перелом в борьбе с инфекцией.

Режим самоизоляции введён практически во всех регионах России на фоне нерабочего периода, объявленного в стране с 28 мая по 30 апреля. Эта мера рассматривается как способ сдержать распространение COVID-19. По оценкам вирусологов, пик заболеваемости ожидается в начале мая.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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