Путин снова обратится к гражданам России

Президент России Владимир Путин снова обратится к гражданам России. Это произойдет в среду, 8 апреля, перед началом совещания с главами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции, стороны обсудят вопрос борьбы с распространением коронавируса в России.

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В совещании также примут участие члены правительства и администрации президента, полномочные представители президента в федеральных округах.

Путин впервые обратился к россиянам в связи с рапространением коронавируса 25 марта. Тогда он объявил о мерах поддержки и поручил сделать выходной неделю с 30 марта по 5 апреля.

В ходе второго обращения 2 апреля глава государства продлил «выходной» режим до конца апреля. При этом президент обязал работодателей выплачивать зарплаты сотрудникам в полном объеме.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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