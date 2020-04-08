Президент России Владимир Путин снова обратится к гражданам России. Это произойдет в среду, 8 апреля, перед началом совещания с главами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Совещание с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции, стороны обсудят вопрос борьбы с распространением коронавируса в России.