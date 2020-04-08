Путин снова обратится к гражданам России
Президент России Владимир Путин снова обратится к гражданам России. Это произойдет в среду, 8 апреля, перед началом совещания с главами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание с губернаторами пройдет в режиме видеоконференции, стороны обсудят вопрос борьбы с распространением коронавируса в России.
В совещании также примут участие члены правительства и администрации президента, полномочные представители президента в федеральных округах.
Путин впервые обратился к россиянам в связи с рапространением коронавируса 25 марта. Тогда он объявил о мерах поддержки и поручил сделать выходной неделю с 30 марта по 5 апреля.
В ходе второго обращения 2 апреля глава государства продлил «выходной» режим до конца апреля. При этом президент обязал работодателей выплачивать зарплаты сотрудникам в полном объеме.
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