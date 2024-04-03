Песков опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Вадимира Зеленского о якобы подготовке новой мобилизации в РФ.
«Это неправда», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее Зеленский заявил, что в России якобы готовится новая мобилизация. Он утверждал, что к 1 июня планируется дополнительно призвать 300 тысяч военных.
В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации. По его словам, РФ не понадобится новый призыв, чтобы создать санитарную зону у Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru