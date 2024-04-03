Картаполов опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который указал о подготовке российскими властями на 1 июня мобилизации 300 тысяч дополнительных военных.

Картаполов призвал не слушать украинского лидера и отметил, что «система комплектования Вооруженных сил РФ позволяет выполнять все поставленные задачи».

«Потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами, которые сами приходят, подписывают контракт», — добавил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что России не понадобится дополнительная мобилизация, чтобы создать санитарную зону у Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

