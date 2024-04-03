Картаполов опроверг заявление Зеленского о новой мобилизации в России
Новой мобилизации в России не будет. Как сообщает телеканал RTVI, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который указал о подготовке российскими властями на 1 июня мобилизации 300 тысяч дополнительных военных.
Картаполов призвал не слушать украинского лидера и отметил, что «система комплектования Вооруженных сил РФ позволяет выполнять все поставленные задачи».
«Потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами, которые сами приходят, подписывают контракт», — добавил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что России не понадобится дополнительная мобилизация, чтобы создать санитарную зону у Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Тайване восстановили производство чипов после землетрясения
- Французская комедия «Второй акт» откроет Каннский фестиваль в 2024 году
- Наряжаться в «леопард» любит почти половина россиянок
- В России изменились правила посуточной аренды жилья
- В Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма
- СМИ: церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году пройдет 5 января
- Минэнерго: часть НПЗ запустят в апреле-мае после ремонта
- Кабмин изучит идею повышения до 200% пошлины на ввоз вина из стран НАТО
- Арестован монтёр пути после смертельного ДТП на переезде в Ярославской области
- Мурашко: Число родов за год в ДНР выросло на 6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru