Песков опроверг существование в РФ «неофициальной статистики» по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет какой-либо «неофициальной статистики правительства» по коронавирусу, сообщает ТАСС.

«Никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может на этот счёт», - подчеркнул он.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющей место в России третьей волне коронавируса представитель Кремля отметил, что актуальные данные по количеству заболевших российский оперативный штаб публикует ежедневно около полудня.

Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на двух чиновников, сообщило о «неофициальной правительственной статистике», согласно которой заболеваемость COVID-19 в России растет, что свидетельствует о начале третьей волны, сообщает Ura.ru.

