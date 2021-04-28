Песков опроверг существование в РФ «неофициальной статистики» по COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет какой-либо «неофициальной статистики правительства» по коронавирусу, сообщает ТАСС.
«Никакой «второй бухгалтерии» нет и быть не может на этот счёт», - подчеркнул он.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющей место в России третьей волне коронавируса представитель Кремля отметил, что актуальные данные по количеству заболевших российский оперативный штаб публикует ежедневно около полудня.
Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на двух чиновников, сообщило о «неофициальной правительственной статистике», согласно которой заболеваемость COVID-19 в России растет, что свидетельствует о начале третьей волны, сообщает Ura.ru.
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