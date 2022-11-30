Песков опроверг информацию о запрете на выезд сотрудникам администрации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что сотрудникам администрации президента временно запретили выезжать в командировки и в отпуск за границу, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что подобные сообщения в СМИ - «сущая неправда».

«Нет ограничений. Это сущая неправда», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, в соответствии с конституцией, любой гражданин России имеет право уехать, куда он считает нужным, и вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗапретАдминистрация ПрезидентаДмитрий Песков
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