Песков опроверг информацию о запрете на выезд сотрудникам администрации
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что сотрудникам администрации президента временно запретили выезжать в командировки и в отпуск за границу, не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что подобные сообщения в СМИ - «сущая неправда».
«Нет ограничений. Это сущая неправда», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, в соответствии с конституцией, любой гражданин России имеет право уехать, куда он считает нужным, и вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Питерский завод Toyota проверяют на соблюдение законодательства
- Бутусов заболел и отменил концерты на юге России
- Reuters: убит лидер «Исламского государства»*
- В Киеве установят «Ёлку несокрушимости»
- Лавров: ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения
- СМИ: Пеле госпитализировали с «общим отеком»
- Соколов: «АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Largus в 2023 году
- Песков опроверг информацию о запрете на выезд сотрудникам администрации
- В Турции заявили, что США и НАТО поддерживают сирийских террористов
- Великобритания ввела санкции против Мантурова и Памфиловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru