ФСБ: С июля по сентябрь россияне совершили 9,7 млн выездов за границу

По данным спецслужбы, в третьем квартале 2022 года россияне осуществили 9,7 млн выездов за границу. При этом во втором квартале было зафиксировано лишь 5 млн выездов. В то же время россияне выезжали за рубеж реже, чем в 2019 году: тогда было зарегистрировано 16,1 млн выездов за аналогичный период.

Как отметили в ФСБ, большинство выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Чаще всего в июле-сентябре россияне посещали Абхазию (2,5 млн визитов), Турцию (около 2,1 млн), Казахстан ( почти 1,3 млн).

Число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет. Чаще всего выезжающие за рубеж россияне указывали цель поездки как частную.

