Песков опроверг информацию о том, что Путин лично согласовал арест Гершковича
13 апреля 202314:04
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делом подозреваемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича занимаются спецслужбы, сообщает РИА Новости.
По его словам, появившаяся в западных СМИ информация о том, что арест был лично одобрен Владимиром Путиным, не соответствует действительности.
«Это не прерогатива президента, этим занимается специальная служба, они выполняют свою работу», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича взяли с поличным, сообщает RT.
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru