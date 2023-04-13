Песков опроверг информацию о том, что Путин лично согласовал арест Гершковича

По его словам, появившаяся в западных СМИ информация о том, что арест был лично одобрен Владимиром Путиным, не соответствует действительности.

«Это не прерогатива президента, этим занимается специальная служба, они выполняют свою работу», - указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича взяли с поличным, сообщает RT.

