Песков определил одно из ключевых событий года

По словам представителя Кремля, ключевыми можно считать события, которые связаны с развитием страны и процессами в ней, международная повестка также остаётся в поле внимания, отмечает RT.

Ранее стало известно, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано уже более 50 тысяч билетов с 8 ноября. Первый железнодорожный состав из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря , из Москвы — на следующий день.

