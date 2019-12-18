Песков определил одно из ключевых событий года

18 декабря 201916:09

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что главные события уходящего года ещё не настали. Это, по его мнению, предстоящее открытие железнодорожной части Крымского моста.

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По словам представителя Кремля, ключевыми можно считать события, которые связаны с развитием страны и процессами в ней, международная повестка также остаётся в поле внимания, отмечает RT.

Ранее стало известно, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано уже более 50 тысяч билетов с 8 ноября. Первый железнодорожный состав из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря , из Москвы — на следующий день.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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