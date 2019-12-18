Песков определил одно из ключевых событий года
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что главные события уходящего года ещё не настали. Это, по его мнению, предстоящее открытие железнодорожной части Крымского моста.
По словам представителя Кремля, ключевыми можно считать события, которые связаны с развитием страны и процессами в ней, международная повестка также остаётся в поле внимания, отмечает RT.
Ранее стало известно, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано уже более 50 тысяч билетов с 8 ноября. Первый железнодорожный состав из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря , из Москвы — на следующий день.
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