BadComedian потребовал страшной кары за «Крым»

Проверка деятельности Министерства культуры РФ и подведомственного ему Фонда кино проводилась с 2017 года по сентябрь 2019 года. В ходе нее обнаружилось, что выделенные на кино деньги никем не контролируются: их получатели перечисляют средства на счета кинокомпаний, которые не обязаны предоставлять отчет о расходах.

Популярный блогер Евгений Баженов (BadComedian), известный своей критикой в адрес российского кино, в эфире НСН составил список самых коррупционных, на его взгляд фильмов.

«На этот производственный ад можно спихнуть, что угодно. Они могут что угодно вписывать в сметы, завышать и так далее. «Крым» и «Крымский мост» явно не стоят затраченных сумм. Это самые чемпионы по распилу. Туда же можно причислить «Взломать блогеров», он явно столько не стоит. Но там не очень большой бюджет в отличии от первых двух. За это надо карать страшной карой. Почему вы берёте десять миллионов, а ваш фильм выглядит, как говно? В том же фильме «Братство», хоть я его и не люблю, есть множество визуальных эффектов, взрывов бомб и так далее. Почему этого всего нет в сопоставимом по бюджету фильме «Крым»? Хотя технику им вообще бесплатно выделило Министерство обороны. Давайте спрашивать смету. А потом заставлять возвращать деньги». – поделился своей точкой зрения блогер.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН раскрыл схемы распила средств в российском кино.

