Песков объяснил возросшую популярность кефира, который пьет Путин

Резкий рост популярности кефира, который пьёт президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Стало известно, какой кефир пьет Путин

По его словам, это показывает, насколько внимательно люди «относятся к главе своего государства».

«Это же не кефир вызывает ажиотаж... Это популярность президента нашей страны», - заключил представитель Кремля.

Ранее кадры, на которых президент РФ достает из холодильника кефир рязанского производителя «ЭкоВакино», попали в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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