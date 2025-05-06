Песков объяснил возросшую популярность кефира, который пьет Путин
Резкий рост популярности кефира, который пьёт президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества вокруг главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это показывает, насколько внимательно люди «относятся к главе своего государства».
«Это же не кефир вызывает ажиотаж... Это популярность президента нашей страны», - заключил представитель Кремля.
Ранее кадры, на которых президент РФ достает из холодильника кефир рязанского производителя «ЭкоВакино», попали в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru