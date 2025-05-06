Песков объяснил возросшую популярность кефира, который пьет Путин

По его словам, это показывает, насколько внимательно люди «относятся к главе своего государства».

«Это же не кефир вызывает ажиотаж... Это популярность президента нашей страны», - заключил представитель Кремля.

Ранее кадры, на которых президент РФ достает из холодильника кефир рязанского производителя «ЭкоВакино», попали в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».