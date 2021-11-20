Опубликовано видео аварии с участием блогера Саида Губденского попало

Видео смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием блогера Саида Губденского сняла камеры наблюдения.

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли блогер Губденский и его коллега

На видео запечатлен момент начала аварии. Автомобиль, за рулем которого был блогер Саид Губденский, заносит во время движения, а затем автомобиль выезжает на встречную полосу.

Ранее произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Информацию о гибели Губденского подтвердил его менеджер. Он также рассказал, что вторым погибший был президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

На страницу блогера подписано более 498 тысяч человек. За день до аварии Губденский выкладывал в истории видео гонок по Москве.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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