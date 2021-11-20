На видео запечатлен момент начала аварии. Автомобиль, за рулем которого был блогер Саид Губденский, заносит во время движения, а затем автомобиль выезжает на встречную полосу.

Ранее произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Информацию о гибели Губденского подтвердил его менеджер. Он также рассказал, что вторым погибший был президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

На страницу блогера подписано более 498 тысяч человек. За день до аварии Губденский выкладывал в истории видео гонок по Москве.

