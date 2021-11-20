Опубликовано видео аварии с участием блогера Саида Губденского попало
Видео смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием блогера Саида Губденского сняла камеры наблюдения.
На видео запечатлен момент начала аварии. Автомобиль, за рулем которого был блогер Саид Губденский, заносит во время движения, а затем автомобиль выезжает на встречную полосу.
Ранее произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Информацию о гибели Губденского подтвердил его менеджер. Он также рассказал, что вторым погибший был президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.
На страницу блогера подписано более 498 тысяч человек. За день до аварии Губденский выкладывал в истории видео гонок по Москве.
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