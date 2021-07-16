Песков объяснил, почему в России не вводят новый локдаун

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ властей от ввода новых жестких мер по коронавирусу объясняется уровнем российской медицины, сообщает РИА ФАН.

Представитель Кремля отметил, что за время пандемии отечественная медицина показала большие мобилизационные возможности, благодаря чему есть возможность «не загонять» страну в новый локдаун.

Ранее Песков заявил, что для одобрения в России иностранных вакцин против коронавируса нужны встречные шаги со стороны Запада, сообщает RT. По словам пресс-секретаря президента РФ, непризнание препаратов является большой проблемой.

