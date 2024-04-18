Песков объяснил, почему Путин сделал замечание тюменскому губернатору

Президент РФ Владимир Путин всегда внимательно относится к людям. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Комментируя замечание, которое Путин сделал губернатору Тюменской области Александру Моору, он указал, что президент всегда требует от представителей власти корректных выражений.

«Он всегда требует... корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях... В этом плане он очень требователен», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин раскритиковал Моора, который назвал «упёртыми» людей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков, отметив, что так о гражданах говорить не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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