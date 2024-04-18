Песков объяснил, почему Путин сделал замечание тюменскому губернатору

Комментируя замечание, которое Путин сделал губернатору Тюменской области Александру Моору, он указал, что президент всегда требует от представителей власти корректных выражений.

«Он всегда требует... корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях... В этом плане он очень требователен», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин раскритиковал Моора, который назвал «упёртыми» людей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков, отметив, что так о гражданах говорить не следует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

