Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским

Зампред Совета безопасности России, экс-президент страны Дмитрий Медведев прибыл на церемонию прощания с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Он простился с политиком, возложил цветы и подошел к сыну Жириновского Олегу Эдельштейну.

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский умер после продолжительной болезни, сообщил RT.

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Церемония прощания с политиком проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Утром 8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось его отпевание, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны основателя ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14.00 по московскому времени.

Ранее церемонию прощания с Владимиром Жириновским посетил президент России Владимир Путин, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныСмертьДмитрий МедведевЛДПРВладимир Жириновский
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