Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским
Зампред Совета безопасности России, экс-президент страны Дмитрий Медведев прибыл на церемонию прощания с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Он простился с политиком, возложил цветы и подошел к сыну Жириновского Олегу Эдельштейну.
6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский умер после продолжительной болезни, сообщил RT.
Церемония прощания с политиком проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Утром 8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось его отпевание, которое совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны основателя ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище в 14.00 по московскому времени.
Ранее церемонию прощания с Владимиром Жириновским посетил президент России Владимир Путин, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- В МВД запланировали взять отпечатки пальцев у нескольких миллионов граждан ЕАЭС
- Центробанк снизил ключевую ставку до 17%
- В Ялте задержан хакер, причастный к атакам на информационные ресурсы РФ
- Медведев посетил церемонию прощания с Жириновским
- Задержан подозреваемый в нападении на главреда «Новой газеты» Муратова
- В ДНР сообщили об ударе украинских военных «Точкой-У» по Краматорску
- Анастасия Ракова сообщила о сохранении доступности прививок по региональному календарю
- ФАС проведет антикартельную проверку компании «Мираторг»
- В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей
- Росгвардия уничтожила украинские артиллерийские орудия под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru