Песков объяснил, почему Путин не сделал прививку от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не может использовать несертифицированную вакцину, сообщает Ura.ru.

Представитель Кремля отметил, что глава государства не может быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от COVID-19. «У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И глава государства не может принимать участия в вакцинировании», - пояснил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что Путин сообщит о прививке сам, «если посчитает необходимым».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в 2021 году, передаёт RT. По её словам, она будет носить добровольный характер.

