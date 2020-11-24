Песков объяснил, почему Путин не сделал прививку от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не может использовать несертифицированную вакцину, сообщает Ura.ru.
Представитель Кремля отметил, что глава государства не может быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от COVID-19. «У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И глава государства не может принимать участия в вакцинировании», - пояснил пресс-секретарь.
Песков уточнил, что Путин сообщит о прививке сам, «если посчитает необходимым».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в 2021 году, передаёт RT. По её словам, она будет носить добровольный характер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru